Индекс самоизоляции в Иркутске на 30 апреля составил 1,8 балла

30 Апр 2020 2020-04-30T05:41:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирус не дремлет. Даже к концу пятой недели самоизоляции число заболевших инфекцией становится все больше. Некоторые из них подхватили вирус в регионе. Неудивительно, ведь сибиряки все чаще выходят на улицу вопреки запретам. Подтверждает это индекс самоизоляции в Иркутске на 30 апреля, который продолжает оставаться стабильно низким. Сегодня он составил 1,8 балла. Ждать окончания особого режима пока рано. Ограничения смягчат только после майских праздников, и только в том случае, если ситуация стабилизируется.

А теперь о ситуации в других городах области. Индекс самоизоляции в Иркутске такой же, как и в Чите – 1,8 балла. В Братске немного меньше тех, кто рискует выходить на улицу. Показатель там 2,4 балла. Такую же оценку поставили Ангарску. А вот в соседней Бурятии рейтинг чуть выше – 2,5 балла.

В Кемерове, Новосибирске и Красноярске "экстремалов" практически столько же, сколько и в Иркутской области. Им поставили 1,9, 2,3 и 2,5 баллов соответственно.

На Дальнем Востоке обстановка не меняется. Сидеть дома точно не намерены жители Комсомольска-на-Амуре, которому присудили 2 балла ровно. Да и в Хабаровске все не так гладко – 1,5 балла. А во Владивостоке показатель составил 1,4 балла. Традиционно самый низкий показатель, даже меньше, чем индекс самоизоляции в Иркутске на 30 апреля, в Благовещенске – 1 балл.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU