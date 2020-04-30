30 Апр 2020 2020-04-30T05:49:23+03:00

В День Победы иркутян просят зажечь в окнах фонарики Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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День Победы отмечать придется по-особенному. Сказывается режим самоизоляции, введенный в Иркутской области из-за угрозы распространения коронавируса в регионе. Все праздничные мероприятия в этом году пройдут в режиме онлайн или дистанционно.

Так в 12 часов 9 мая региональные власти предлагают всем жителям Приангарья выйти на балконы или во дворы частных домов, выглянуть в окна и спеть всем вместе песню «Катюша».

«У домов ветеранов петь будут артисты, творческие коллективы», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

В 15.00 по всем радиоканалам Приангарья включать звук метронома. Это будет минута молчания в память о павших в Великой Отечественной войне, о героях, подаривших нам мирное небо.

В 22.00 всех иркутян приглашают присоединиться к всероссийской акции «Свет памяти» и зажечь в окнах фонарики, поставить рядом портреты воевавших родственников.

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ИСТОЧНИК KP.RU