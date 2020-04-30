Виновникам лесных пожаров придется оплачивать их тушение в Иркутской области
Большинство пожаров в лесах Иркутской области происходит по вине местных жителей. Такую статистику ежедневно приводят сотрудники Иркутской базы авиационной охраны лесов. Сотрудники министерства лесного хозяйства Приангарья планируют обращаться в суды для того, чтобы взыскивать потраченные на тушение средства с виновников пожаров.
«В частности, через суды будут взыскиваться средства, потраченные на работу вертолетов по доставке сотрудников парашютно-десантной пожарной службы к очагам возгораний», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «С начала пожароопасного сезона вертолеты для этого уже применялись дважды. Час работы Ми-8 стоит 300 тысяч рублей».
Сейчас выясняют, кто был виновником пожара в Качугском районе, где пришлось даже вводить режим ЧС. Подозреваемых – трое. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Всего в Качугском районе с 10 апреля зафиксировано 12 возгораний общей площадью 6967,6 га.
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