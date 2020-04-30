Почти 500 тысяч рублей заплатила сибирячка, чтобы не лишиться зарплаты и пенсии
Перспектива остаться без зарплаты и пенсии заставила жительницу Тулуна заплатить 470 тысяч рублей. Сибирячка взяла заем у банка, но оплачивать долг не спешила. Кредитору пришлось обращаться за помощью.
«В Тулунский отдел судебных приставов поступил исполнительный лист о взыскании кредиторской задолженности, - сообщают в пресс-службе УФССП по Иркутской области. Чтобы заставить женщину вернуть деньги, было принято решение удерживать 50 процентов с заработной платы и пенсии».
Шанс остаться без значительной части заработка побудил тулунчанку расплатиться с кредитором. Должница в короткие сроки нашла нужную сумму и полностью вернула долг.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Виновникам лесных пожаров придется оплачивать их тушение в Иркутской области (подробности)
Штрафы за нарушение противопожарного режима выписали 15 жителям Иркутска (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU