30 Апр 2020 2020-04-30T06:56:44+03:00

Проезд по улице Гаврилова в Иркутске ограничат с 4 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Внимание, автомобилисты. Тем, чей путь часто проходит через улицу Гаврилова в Иркутске, нужно быть начеку. С 4 мая с 23:00 движение транспорта по этой улице в районе дома № 1А и №1Б ограничат. Проезд закроют по направлению от улицы Сурикова до улицы Цесовская Набережная.

«Движение автотранспорта на этом участке дороги ограничили из-за начала строительно-монтажных работ на тепловой сети», - сообщили в пресс-службе компании «Иркутскэнерго».

Изменить привычный маршрут придется надолго. Движение восстановят только через несколько месяцев – 15 сентября. Ну а пока просим водителей заранее обдумать пути объезда. Это поможет вам сохранить драгоценное время и спасет от пробок.

Напомним, быть внимательнее нужно и тем водителям, которые нередко проезжают по улице Варламова. Там тоже перекроют проезд. Соответствующие предупреждающие знаки появятся на участке уже 6 мая в 8:30 утра

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ИСТОЧНИК KP.RU