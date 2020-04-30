30 Апр 2020 2020-04-30T08:09:02+03:00

Решение о продлении режима самоизоляции в Иркутске принято в оперштабе по борьбе с коронавирусом

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Как и ожидалось, из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции в Иркутской области продлен. Теперь жителям региона предстоит провести еще две недели дома, как минимум до 11 мая. Такое решение приняли в оперштабе по борьбе с коронавирусом. Напомним, что режим самоизоляции в Приангарье продлевали уже несколько раз. И многие надеялись, что 30 апреля станет последним днем, когда на улицу выходить будет запрещено.

А сейчас перейдем к статистике. Сколько выявленных случаев сегодня, когда режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 11 мая? По данным на 30 апреля, уже 129 заболевших и четверо умерших. Но есть и положительные изменения – 39 человек выздоровели. Число зараженных увеличивается и за счет туристов из-за границы. Из обсерваторов приехали 23 человека. Еще 85 пациентов сейчас проходят лечение в больницах.

Но заболевших могло бы быть намного больше, если бы не введенные ограничения. А чтобы новые случаи заболевания больше не регистрировались в нашем регионе, режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 11 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU