2020-04-30T09:56:13+03:00
Общество

Иркутские фонтаны запустят 12 мая из-за продления режима самоизоляции

Специалисты уже проверили их и подготовили к работе
Анна ПОПОВА
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Иркутские фонтаны запустят 12 мая из-за продления режима самоизоляцииИркутские фонтаны запустят 12 мая из-за продления режима самоизоляцииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Режим самоизоляции уже успел внести серьезные изменения в жизнь иркутян. Не обошел он стороной и введение в эксплуатацию городских фонтанов. Традиционно их запускали 1 мая, однако из-за продления ограничений из-за коронавируса, которые продолжат действие по всей стране до 11 мая, в этом году их включат немного позже.

"Ориентировочно фонтаны в нашем городе заработают 12 мая", - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

При этом все они уже давно готовы к работе - специалисты проверили их техническое состояние еще в апреле. Они очистили чаши фонтанов, проверили качество гидроизоляции, и заменили насосное оборудование там, где это необходимо. Также все фонтаны уже прошли пробные испытания перед вводом в эксплуатацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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