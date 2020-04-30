2020-04-30T10:19:51+03:00
Общество

Только дежурные группы будут работать в иркутских детсадах до 11 мая

Их могут посещать только дети, родители которых работают в период самоизоляции
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Только дежурные группы будут работать в иркутских детсадах до 11 маяТолько дежурные группы будут работать в иркутских детсадах до 11 маяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Вплоть до снятия режима самоизоляции, который предварительно продлится до 11 мая, в детских садах Иркутска будут работать только дежурные группы. Их создали специально для тех детей, чьим родителям приходится продолжать работать, несмотря на ситуацию с коронавирусом. В их число входят медики, спасатели, полицейские, и так далее.

"Всего на данный момент в нашем городе такие группы есть в 46 детсадах, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Их посещают 950 дошкольников. Все остальные закрыты до дальнейших распоряжений".

Чтобы уберечь детей, которым приходится посещать дошкольные учебные заведения в период распространения коронавируса, там постоянно проводят усиленную дезинфекцию помещений. Перед входом в детский сад всем измеряют температуру, и при наличии малейших признаков заболевания отправляют домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владельцы подпольных казино из Иркутской области предстанут перед судом
Меры поддержки бизнеса по льготам на налоги прорабатывают в Иркутской области
Без вести пропавшего пенсионера разыскивают в Иркутске
Бдительная жительница Тулуна отбилась от телефонных мошенников
Усиление режима самоизоляции в Иркутске объявлено на майские праздники
Только дежурные группы будут работать в иркутских детсадах до 11 мая
Где проводили время иркутяне в апреле: МТС составила рейтинг самых качающих районов
Иркутские фонтаны запустят 12 мая из-за продления режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 11 мая
75-летие Победы: 8 мая в ежедневном выпуске «Комсомолки» раскраска для детей в подарок
Проезд по улице Гаврилова в Иркутске ограничат с 4 мая
Почти 500 тысяч рублей заплатила сибирячка, чтобы не лишиться зарплаты и пенсии
Виновникам лесных пожаров придется оплачивать их тушение в Иркутской области
СК России взял на контроль проверку по лесному пожару в Усть-Кутском районе, в котором обвинили чиновника
В День Победы иркутян просят зажечь в окнах фонарики