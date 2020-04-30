30 Апр 2020 2020-04-30T10:19:51+03:00

Только дежурные группы будут работать в иркутских детсадах до 11 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Их могут посещать только дети, родители которых работают в период самоизоляции

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Вплоть до снятия режима самоизоляции, который предварительно продлится до 11 мая, в детских садах Иркутска будут работать только дежурные группы. Их создали специально для тех детей, чьим родителям приходится продолжать работать, несмотря на ситуацию с коронавирусом. В их число входят медики, спасатели, полицейские, и так далее.

"Всего на данный момент в нашем городе такие группы есть в 46 детсадах, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Их посещают 950 дошкольников. Все остальные закрыты до дальнейших распоряжений".

Чтобы уберечь детей, которым приходится посещать дошкольные учебные заведения в период распространения коронавируса, там постоянно проводят усиленную дезинфекцию помещений. Перед входом в детский сад всем измеряют температуру, и при наличии малейших признаков заболевания отправляют домой.

ИСТОЧНИК KP.RU