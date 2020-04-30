Только дежурные группы будут работать в иркутских детсадах до 11 мая
Вплоть до снятия режима самоизоляции, который предварительно продлится до 11 мая, в детских садах Иркутска будут работать только дежурные группы. Их создали специально для тех детей, чьим родителям приходится продолжать работать, несмотря на ситуацию с коронавирусом. В их число входят медики, спасатели, полицейские, и так далее.
"Всего на данный момент в нашем городе такие группы есть в 46 детсадах, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Их посещают 950 дошкольников. Все остальные закрыты до дальнейших распоряжений".
Чтобы уберечь детей, которым приходится посещать дошкольные учебные заведения в период распространения коронавируса, там постоянно проводят усиленную дезинфекцию помещений. Перед входом в детский сад всем измеряют температуру, и при наличии малейших признаков заболевания отправляют домой.
ИСТОЧНИК KP.RU