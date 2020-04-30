2020-04-30T11:00:35+03:00
Происшествия

Бдительная жительница Тулуна отбилась от телефонных мошенников

Также она поблагодарила полицейских, благодаря которым научилась распознавать аферистов
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Бдительная жительница Тулуна отбилась от телефонных мошенниковБдительная жительница Тулуна отбилась от телефонных мошенниковФото: Виктор Буздин
Изменить размер текста:

47-летняя жительница Тулуна смогла дать отпор мошенникам, которые попытались украсть у нее деньги. Несколько дней назад ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он стал запугивать свою жертву, внушая ей, что с ее карты пропадают сбережения, и ей нужно срочно спасти их с помощью перевода на "безопасный" счет.

"Однако тулунчанка вспомнила, что именно такой способ обмана самый распространенный у телефонных мошенников, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Она сказала, что не будет ничего делать, пока сама не позвонит в банк, а также сообщила обманщикам, что ведет запись всех разговоров. После этого аферист бросил трубку".

Затем женщина позвонила матери, предупредив о возможных звонках, и пошла в полицию, чтобы передать следователям запись телефонного разговора. Не забыла она и сказать "спасибо" сотрудникам МВД, благодаря которым она узнала о существовании подобных схем обмана, что помогло ей сохранить сбережения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владельцы подпольных казино из Иркутской области предстанут перед судом
Меры поддержки бизнеса по льготам на налоги прорабатывают в Иркутской области
Без вести пропавшего пенсионера разыскивают в Иркутске
Бдительная жительница Тулуна отбилась от телефонных мошенников
Усиление режима самоизоляции в Иркутске объявлено на майские праздники
Только дежурные группы будут работать в иркутских детсадах до 11 мая
Где проводили время иркутяне в апреле: МТС составила рейтинг самых качающих районов
Иркутские фонтаны запустят 12 мая из-за продления режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 11 мая
75-летие Победы: 8 мая в ежедневном выпуске «Комсомолки» раскраска для детей в подарок
Проезд по улице Гаврилова в Иркутске ограничат с 4 мая
Почти 500 тысяч рублей заплатила сибирячка, чтобы не лишиться зарплаты и пенсии
Виновникам лесных пожаров придется оплачивать их тушение в Иркутской области
СК России взял на контроль проверку по лесному пожару в Усть-Кутском районе, в котором обвинили чиновника
В День Победы иркутян просят зажечь в окнах фонарики