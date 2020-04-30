Бдительная жительница Тулуна отбилась от телефонных мошенников

30 Апр 2020 2020-04-30T11:00:35+03:00

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47-летняя жительница Тулуна смогла дать отпор мошенникам, которые попытались украсть у нее деньги. Несколько дней назад ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он стал запугивать свою жертву, внушая ей, что с ее карты пропадают сбережения, и ей нужно срочно спасти их с помощью перевода на "безопасный" счет.

"Однако тулунчанка вспомнила, что именно такой способ обмана самый распространенный у телефонных мошенников, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Она сказала, что не будет ничего делать, пока сама не позвонит в банк, а также сообщила обманщикам, что ведет запись всех разговоров. После этого аферист бросил трубку".

Затем женщина позвонила матери, предупредив о возможных звонках, и пошла в полицию, чтобы передать следователям запись телефонного разговора. Не забыла она и сказать "спасибо" сотрудникам МВД, благодаря которым она узнала о существовании подобных схем обмана, что помогло ей сохранить сбережения.

ИСТОЧНИК KP.RU