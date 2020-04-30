2020-04-30T11:32:04+03:00
Происшествия

Без вести пропавшего пенсионера разыскивают в Иркутске

Юрий Конончук два года назад ушел из дома в неизвестном направлении
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Без вести пропавшего пенсионера разыскивают в Иркутске.Без вести пропавшего пенсионера разыскивают в Иркутске.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

В Иркутске уже два года не прекращаются поиски без вести пропавшего местного жителя Юрия Ивановича Коночука. Пенсионер вышел из дома на улице Баррикад, но обратно так и не вернулся. Полиции удалось выяснить, что долгое время мужчина жил один.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили особые приметы пропавшего пожилого человека. На вид 75-80 лет, худощавого телосложения, рост около 170-175 сантиметров, волосы седые.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Юрия Конончука или видел его, просим обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по номеру 102.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двух пропавших девочек разыскивают два дня в Бурятии (подробности)

В Иркутской области нашли виновных в лесном пожаре в Шелеховском районе (подробности)

Берем кредиты на зарплату, а как отдавать - не знаем: как иркутский бизнес выживает в условиях самоизоляции (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владельцы подпольных казино из Иркутской области предстанут перед судом
Меры поддержки бизнеса по льготам на налоги прорабатывают в Иркутской области
Без вести пропавшего пенсионера разыскивают в Иркутске
Бдительная жительница Тулуна отбилась от телефонных мошенников
Усиление режима самоизоляции в Иркутске объявлено на майские праздники
Только дежурные группы будут работать в иркутских детсадах до 11 мая
Где проводили время иркутяне в апреле: МТС составила рейтинг самых качающих районов
Иркутские фонтаны запустят 12 мая из-за продления режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 11 мая
75-летие Победы: 8 мая в ежедневном выпуске «Комсомолки» раскраска для детей в подарок
Проезд по улице Гаврилова в Иркутске ограничат с 4 мая
Почти 500 тысяч рублей заплатила сибирячка, чтобы не лишиться зарплаты и пенсии
Виновникам лесных пожаров придется оплачивать их тушение в Иркутской области
СК России взял на контроль проверку по лесному пожару в Усть-Кутском районе, в котором обвинили чиновника
В День Победы иркутян просят зажечь в окнах фонарики