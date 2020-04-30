Без вести пропавшего пенсионера разыскивают в Иркутске
В Иркутске уже два года не прекращаются поиски без вести пропавшего местного жителя Юрия Ивановича Коночука. Пенсионер вышел из дома на улице Баррикад, но обратно так и не вернулся. Полиции удалось выяснить, что долгое время мужчина жил один.
В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили особые приметы пропавшего пожилого человека. На вид 75-80 лет, худощавого телосложения, рост около 170-175 сантиметров, волосы седые.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Юрия Конончука или видел его, просим обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по номеру 102.
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ИСТОЧНИК KP.RU