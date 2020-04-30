2020-04-30T11:45:40+03:00
Общество

Меры поддержки бизнеса по льготам на налоги прорабатывают в Иркутской области

За основу решено взять проект закона, которые внесли представители разных фракций
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
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Рабочая группа по областным налогам при Межведомственном совете по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства в Приангарье решила взять за основу для предоставления льгот по упрощенной системе налогообложения проект закона, который внесен группой депутатов. Это парламентарии, представляющие в Заксобрании региона разные фракции – «Единую Россию», «Справедливую Россию», ЛДПР и «Гражданскую платформу».

«Льготы по УСН – это одна из самых важных мер поддержки для малого и среднего бизнеса, - сказал президент Союза "Торгово-промышленная палата Восточной Сибири" Алексей Соболь на заседании рабочей группы. - И в законопроекте, внесенном межфракционной группой, учтены почти все виды деятельности, признанные пострадавшими в соответствии с федеральным перечнем».

Минэкономического развития подготовило предварительные расчеты по объему поддержки в связи предоставлением льготы по УСН. Обсуждается и установление условий для предоставления льгот. В частности, речь идет о снижении налогооблагаемой базы предприятия и о сохранении им рабочих мест.

Руководитель рабочей группы, председатель комитета по бюджету Наталья Дикусарова отметила, что цель рабочей группы - проработать все варианты предоставления мер поддержки, чтобы выбрать наиболее оптимальный.

Члены рабочей группы обсудили и альтернативные законопроекты, касающиеся предоставления транспортного налога предпринимателям. За основу также решено взять законопроект межфракционной группы депутатов, предложившей поддержать большее число отраслей, предоставив им 50% льготы по налогу на транспорт, который используется предпринимателями для осуществления своей деятельности.

Сегодня состоялось заседание и второй рабочей группы – по местным налогам. Наталья Дикусарова отметила, что устанавливать такие меры поддержки – полномочия органов местного самоуправления, однако региональные органы власти должны оказать методическую поддержку, а также принять все меры для сбалансированности местных бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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