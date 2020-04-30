Владельцы подпольных казино из Иркутской области предстанут перед судом

30 Апр 2020 2020-04-30T12:04:15+03:00

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Ставок больше нет. И не будет. Владельцам подпольного казино из Усолья-Сибирского теперь не до азартных игр. Им предстоят долгие судебные разбирательства. Полицейские раскрыли их нелегальный бизнес. Как оказалось, на рулетке нечистые предприниматели начали зарабатывать с 2015 года.

«По версии следствия, инициатором был один из обвиняемых. Цель одна – выручить как можно больше денег, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. Действовать в одиночку мужчина не рискнул. Пригласил в качестве компаньонов трех знакомых».

Вместе владелицам нелегального бизнеса удалось развернуть целую сеть игровых клубов в Ангарске и в Усолье-Сибирском: по два заведения в каждом городе. Спустя 4 года, в августе 2019, о них узнали правоохранительные органы. В отношении сообщников завели уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные по предварительному сговору». Впереди предпринимателей ждет суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU