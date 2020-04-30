2020-04-30T13:15:44+03:00
Общество

Пройдите тест "КП" и выясните, какой вы танкист

Так вы узнаете, насколько хорошо знакомы с историей бронетехники и получите награду в World of Tanks
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Пройдите тест "КП" и выясните, какой вы танкист.Пройдите тест "КП" и выясните, какой вы танкист.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ну, кто из вас танкист? Можете ли вы ответить на вопросы из истории войн и сражений, о бронетехнике и ее создателях?

Например, как зовут создателя знаменитой тридцатьчетверки? А на какой свой танк немцы поставили автомобильный руль?

Пройдите тест от KP.RU и получите награду в World of Tanks

ИСТОЧНИК KP.RU

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