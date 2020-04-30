Расписание пассажирского поезда Тайшет – Иркутск изменится с 6 мая

30 Апр 2020 2020-04-30T14:17:54+03:00

До 8 мая состав будет курсировать по новому расписанию

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С 6 мая расписание пассажирского поезда № 58 Тайшет – Иркутск изменится. Состав будет отходить от вокзала на станции Тайшет согласно новому времени. И несмотря на то, что изменения незначительные, те, кто о них не знает, рискуют не успеть запрыгнуть в уходящий вагон.

«Со станции Тайшет поезд будет отправляться в 02:28. Соответственно прибывать в Иркутск будет немного позже. Разница с действующим расписанием составил от 1 до 19 минут», - сообщает ИА Байкал-Инфо.

Курсировать по такому расписанию состав будет до 8 мая. За эти два дня закончатся работы по модернизации участка Байроновка – Разгон Восточно-Сибирской железной дороги.

Так что пассажирам, которые хотели уехать из Тайшета на этом поезде, нужно быть внимательнее. Стоит заранее изменить свои планы с учетом нового времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU