Последние новости в Иркутске на 30 апреля: уже 50 больных коронавирусом выздоровели

30 Апр 2020 2020-04-30T14:24:38+03:00

Диагнозов поставлено 130, но в больницах меньше пациентов, это последние новости в Иркутске на 30 апреля по коронавирусу

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Последние новости в Иркутске на 30 апреля по коронавирусу внушают оптимизм. Несмотря на то, что число диагнозов за день выросло еще на один и теперь уже 130 больных в регионе за апрель, есть и хорошие новости. В больницах остается 75 пациентов, утром же было 85. Один поступил на лечение, но 11 человек выписали. Это счастье во многих домах.

Так, наконец отправятся по домам ( и, мы уверены, ближайшими поездами!) пять транзитных пассажиров, поездка которых домой затянулась на несколько недель. Еще шесть выздоровевших -это жители Иркутской области, которые тоже долго и трудно болели. Но организм оказался крепким, они справились!

Напомним, медики и главы территорий на состоявшемся заседании штаба приняли решение об ужесточении условий самоизоляции в Иркутске на майские праздники. В частности, решено, что не будут работать магазины, кроме продуктовых и тех, где продают товары первой необходимости. Тем, кто находится на дачах, посоветовали там и оставаться на праздники, чтобы уменьшить риски. А вот тем, кто собирается на отдых в другие регионы, надо задуматься об оформлении цифрового пропуска.

Это последние новости в Иркутске на 30 апреля по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU