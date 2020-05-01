1 Май 2020 2020-05-01T04:07:05+03:00

Погода на 1 мая в Иркутске: днем до +22, вечером слабый дождь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Похоже, что в майские праздники, в Иркутске немного похолодает и пойдут дожди. Погода начнет меняться уже 1 мая. По прогнозу синоптиков, днем 1 мая в нашем города переменная облачность, а вот вечером возможен слабый дождь. Ветер подует северо-западный 5-10 м/с. Столбик термометра покажет +20, +22 градуса.

По Иркутской области практически такая же картина. Местами небольшие дожди, в северных районах с мокрым снегом, в западных, центральных районах, горах Восточного Саяна и южного

Прибайкалья небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 15-19 м/с. Температура +17,+22, при облачной погоде +7,+12, в Катангском и северо-восточных районах +6,+11 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU