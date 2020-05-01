2020-05-01T07:04:03+03:00
Общество

Ищут больше недели: 49-летний мужчина пропал без вести в Братске

Он ушел из дома еще 21 апреля
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ищут больше недели: 49-летний мужчина пропал без вести в БратскеИщут больше недели: 49-летний мужчина пропал без вести в Братске
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В Братске уже больше недели безуспешно продолжаются поиски 49-летнего Олега Дроздова. Еще вечером, 21 апреля мужчина ушел из квартиры по улице Пихтовая, 66 и не вернулся. Где он может находиться никто из родных и знакомых не знает. Заявление о его пропажи в дежурную часть поступило накануне.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшего Олега Дроздова. На вид ему 45-50 лет, рост 185 см, худощавого телосложения, русые волосы, короткая стрижка, нос кривой. из особых примет выделяют след от ожога в области ключицы. На момент пропажи мужчина был одет черную куртку-пуховик, чёрные брюки и ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, просят сообщать в отдел полиции №1 МУ МВД России «Братское».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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