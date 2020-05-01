Дети устроили массовое купание в ледяной воде в Свирске

1 Май 2020 2020-05-01T09:44:10+03:00

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Купальный сезон в разгар режима самоизоляции решила открыть группа детей из Свирска. Веселую компанию, которая грелась у большого костра, заметили сотрудники патрульной группы, которая вышла на центральную набережную города. Дети, увидев людей в форме, бросились врассыпную. Лишь двое самых младших ребят 7 лет, замешкались и не смогли убежать. Вскоре нашли всю компанию ребят и их родителей.

- В месте, где отдыхали дети, глубина незначительная, но там коварное илистое дно с резким перепадом глубин, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Вода очень холодная, может спровоцировать судороги. Это очень опасно для жизни.

Теперь проблемы возникнут у родителей ребят, которые отпустили их одних. Взрослых ждет административное наказание за ненадлежащее воспитание детей. Мало того, что они нарушили режим самоизоляции, так еще и не соблюдали правила особого противопожарного режима, правила безопасности на воде. Документы уже направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU