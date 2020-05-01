Почему уволили начальницу новосибирских участковых после сообщений в WhatsApp

1 Май 2020 2020-05-01T11:30:40+03:00

Елена Устинова приказала штрафовать нарушителей самоизоляции и поставила участковым минимальный план. А теперь в МВД сообщили, что майора решили уволить

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В Новосибирске произошли сразу две громкие отставки в МВД. Сначала заявил, что уходит начальник областного главка Юрий Стерликов. Следом начальник участковых Елена Устинова, которая стала известна на всю страну после того, как в сеть попали аудиозаписи, на которых она приказывает штрафовать нарушителей самоизоляции и поставила участковым минимальный план.

— Оформляем всех поголовно! Площадь Ленина, парки, скверы, кроме женщин с колясками и стариков, оформляем всех, начиная с 16 лет, - гласила ее запись в мессенджере WhatsApp, которую публикует сайт kp.ru - Чтобы протоколы были сегодня и достаточно хорошее количество. Мы работаем сегодня до тех пор, пока с каждого района не будет по 10 протоколов,

Речь шла о наказаниях за нарушение самоизоляции. Кто-то из подчиненных майора Устиновой слил запись приказов в интернет. В итоге голосовые сообщения Устиновой, конечно же, были услышаны и Управлением собственной безопасности полиции.

— Главным управлением МВД России по Новосибирской области проведена служебная проверка, по результатам которой принято решение об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел Российской Федерации за нарушение требований законодательства Российской Федерации. Также принято решение о привлечении непосредственных руководителей данного сотрудника к строгой дисциплинарной ответственности, — сообщили в ГУ МВД России по региону.

Какой именно закон нарушила начальница участковых, пока не говорят, но, вероятно, в приказе это будет прописано, его сейчас готовят. И вряд ли апелляции возымеют эффект: с погонами блондинке-офицеру придется попрощаться.

ИСТОЧНИК KP.RU