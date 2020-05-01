Прилетевший в Иркутск житель Новосибирска не хотел отправляться в обсерватор

1 Май 2020 2020-05-01T14:51:59+03:00

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Прилетевший 1 мая в Иркутск житель Новосибирска отправился в суд почти с трапа самолета. Все началось, когда всем пассажирам этого рейса выдали постановление главного государственного санитарного врача по Иркутской области о госпитализации для обследования или об изоляции больных инфекционными заболеваниями, по которому нужно отправиться в изоляцию в обсерватор на 14 дней.

- Однако житель Новосибирска отказался ехать в обсерватор, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска. - Пришлось решать вопрос через суд, который вынес решение поместить мужчину в изоляцию под медицинское наблюдение в обсерватор, расположенный в Шелехове.

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ИСТОЧНИК KP.RU