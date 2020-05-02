2020-05-02T04:07:55+03:00
Общество

Погода в Иркутске 2 мая: +15 градусов и небольшой дождь

По области возможен мокрый снег
Мария ОСИПОВА
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Погода в Иркутске 2 мая: +15 градусов и небольшой дождьПогода в Иркутске 2 мая: +15 градусов и небольшой дождьФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жара и духота, которые стояли в Иркутске всю неделю, немного отступят в длительные майские выходные. Вчерашний дождик может повториться и сегодня. Синоптики прогнозируют в субботу, 2 мая, в Иркутске небольшой ветер и осадки.

В течение дня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ветер будет северо-западный с переходом на юго-восточный, сила ветра ожидается 8-13 м/с. Температура воздуха днем достигнет отметки в +15…+17 градусов.

По области также возможны дожди, а кое-где даже мокрый снег. Синоптики Иркутского гидрометцентра обещают жителям области переменную облачность, местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. В южных, центральных, западных районах Приангарья ожидается небольшой дождь, в горах южного Прибайкалья умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском районах дождь будет умеренный, в западных районах местами грозы.

Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-восточный, юго-западный силой 8-13 м/с. В Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском районах ветер подует с силой 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15-18 м/с.

Температура по области днем составит +13…+18 градусов, при облачной погоде будет холодно – всего +3…+8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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