14 лесных пожаров потушили за сутки в Иркутской области

2 Май 2020 2020-05-02T04:48:27+03:00

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Почти семь тысяч гектаров тайги удалось потушить накануне специалистам лесоохраны и добровольцам в Иркутской области. Пожары ликвидированы в западных районах и на севере региона.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, за сутки полностью ликвидировано 14 лесных пожаров. Пять из них – в Ангарском, Усть-Удинском, Черемховском, Нижнеудинском и Куйтунском районах – были обнаружены и потушены в один день. Остальные девять пожаров были зарегистрированы ранее: это возгорания в Осинском, Качугском, Зиминском, Ольхонском, Катангском, Усть-Кутском, Братском, Нижнеудинском и Тулунском районах. Общая площадь потушенных очагов – 6 731,5 гектаров, из которых 3 120,5 гектаров, покрытых лесом.

Остановить распространение огня удалось в Черемховском районе. Там загорелось 160 гектаров, не покрытых лесом. Также на утро 2 мая локализовать удалось ранее зарегистрированный пожар площадью 80 гектаров в Шелеховском районе.

- Действует на утро 2 мая один лесной пожар в Качугском районе. Там горит 1,2 гектара лесной территории, - поясняют в правительстве. – Вероятной причиной возникновения этого пожара стало нарушение правил противопожарной безопасности лесозаготовителем.

Всего же по вине местного населения, как отмечают в правительстве, возгорания произошли в 13 случаях в 11 районах. Одно возгорание в Ольхонском районе случилось из-за короткого замыкания на линии электропередач. Причиной двух возгораний стал переход огня в лес с земель иных категорий.

ИСТОЧНИК KP.RU