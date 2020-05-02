2020-05-02T04:48:27+03:00
Общество

14 лесных пожаров потушили за сутки в Иркутской области

Отстоять от огня удалось больше шести тысяч гектаров тайги
Мария ОСИПОВА
Поделиться:
14 лесных пожаров потушили за сутки в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области14 лесных пожаров потушили за сутки в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области
Изменить размер текста:

Почти семь тысяч гектаров тайги удалось потушить накануне специалистам лесоохраны и добровольцам в Иркутской области. Пожары ликвидированы в западных районах и на севере региона.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, за сутки полностью ликвидировано 14 лесных пожаров. Пять из них – в Ангарском, Усть-Удинском, Черемховском, Нижнеудинском и Куйтунском районах – были обнаружены и потушены в один день. Остальные девять пожаров были зарегистрированы ранее: это возгорания в Осинском, Качугском, Зиминском, Ольхонском, Катангском, Усть-Кутском, Братском, Нижнеудинском и Тулунском районах. Общая площадь потушенных очагов – 6 731,5 гектаров, из которых 3 120,5 гектаров, покрытых лесом.

Остановить распространение огня удалось в Черемховском районе. Там загорелось 160 гектаров, не покрытых лесом. Также на утро 2 мая локализовать удалось ранее зарегистрированный пожар площадью 80 гектаров в Шелеховском районе.

- Действует на утро 2 мая один лесной пожар в Качугском районе. Там горит 1,2 гектара лесной территории, - поясняют в правительстве. – Вероятной причиной возникновения этого пожара стало нарушение правил противопожарной безопасности лесозаготовителем.

Всего же по вине местного населения, как отмечают в правительстве, возгорания произошли в 13 случаях в 11 районах. Одно возгорание в Ольхонском районе случилось из-за короткого замыкания на линии электропередач. Причиной двух возгораний стал переход огня в лес с земель иных категорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Судебного пристава-исполнителя в Шелехове подозревают в получении взятки
Двое жителей Иркутской области лишились денег при покупке автозапчастей через интернет
Количество заразившихся коронавирусом в Бурятии на 2 мая выросло до 355 человек
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутске на 2 мая выросло до 166 человек
Власти Иркутской области помогут погорельцам из Зимы
14 лесных пожаров потушили за сутки в Иркутской области
Погода в Иркутске 2 мая: +15 градусов и небольшой дождь
Турбазы и гостевые дома временно закрыли в Ольхонском, Иркутском и Слюдянском районах
10 полицейских заразились коронавирусом в Бурятии
Игорь Кобзев: «В ближайшие две недели может произойти резкий всплеск заболеваемости коронавирусом»
Прилетевший в Иркутск житель Новосибирска не хотел отправляться в обсерватор
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области выросло до 150
Почему уволили начальницу новосибирских участковых после сообщений в WhatsApp
Дети устроили массовое купание в ледяной воде в Свирске
Ищут больше недели: 49-летний мужчина пропал без вести в Братске
Особый противопожарный режим ввели с 1 мая во всей Иркутской области
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области 1 мая выросло до 141
Число заразившихся коронавирусом в Бурятии 1 мая увеличилось до 325
Погода на 1 мая в Иркутске: днем до +22, вечером слабый дождь