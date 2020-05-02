Власти Иркутской области помогут погорельцам из Зимы
По поручению врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в Зиму направлена оперативная группа сотрудников правительства региона, которые на месте решат, какую помощь можно оказать людям, пострадавшим от крупного пожара. Напомним, 30 апреля там сгорело восемь домов и хозяйственных построек.
– Поручаю на месте выяснить, чем можно помочь людям, оставшимся без жилья, какие иные виды помощи им нужны, – распорядился Игорь Кобзев.
Пожар начался на одном из приусадебных участков. Из-за сильного ветра и плотной застройки огонь быстро распространился на другие участки. Тушить горящие дома пожарным пришлось больше двух часов. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Специалисты не исключают, что виновник пожара мог жечь сухую траву или мусор на своем участке.
Оставшиеся без крыши над головой зиминцы временно разместились у родственников. Однако, как сообщили в пресс-службе областного правительства, погорельцам помогут оперативно восстановить утраченное в результате пожара жилье.
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ИСТОЧНИК KP.RU