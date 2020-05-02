Количество заразившихся коронавирусом в Иркутске на 2 мая выросло до 166 человек
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутске на 2 мая выросло до 166 человек. Такие данные сообщает оперштаб при министерстве здравоохранения Иркутской области. За ночь коронавирус диагностировали у 16 человек. Это рекордный прирост заболевания за все время его распространения в регионе, ведь еще вчера вечером число официально подтвержденных случаев коронавируса было 150.
В больницах на сегодняшний день находится 108 человек. Из обсерваторов было госпитализировано 18 человек. Один человек проходит лечение в Забайкальском крае.
Полностью выздоровело от коронавируса и выписалось из больниц, по данным оперштаба на 2 мая, 53 человека. Число жертв Covid-19, к счастью, не изменилось. Умерло от коронавируса в регионе четыре человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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