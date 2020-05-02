2020-05-02T06:45:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Бурятии на 2 мая выросло до 355 человек

За сутки количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 30 человек
Мария ОСИПОВА
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Количество заразившихся коронавирусом в Бурятии на 2 мая выросло до 355 человекКоличество заразившихся коронавирусом в Бурятии на 2 мая выросло до 355 человекФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Количество заразившихся коронавирусом в Бурятии на 2 мая выросло до 355 человек. За сутки новую инфекцию Covid-19 диагностировали сразу у 30 человек, сообщает минздрав республики.

- Из 30 новых случаев восемь человек, прибывших из других регионов, десять сотрудников МВД, шесть человек заразились коронавирусом от других людей в Кижингинском районе, еще шесть человек – контактные с другими ранее выявленными случаями, - отмечают в минздраве Бурятии.

Из общего числа подтвержденных случаев проходят лечение в стационарах 219 человек, в том числе 18 детей. Девять человек в двух больницах находятся в тяжелом состоянии. Еще семь человек сейчас госпитализируют. Тех, у кого коронавирус протекает бессимптомно или в легкой форме, отправили в пансионат на базе Центра восточной медицины. Таких в Бурятии сейчас 27 человек.

Выздоровело от коронавируса в республике Бурятия 98 человек, умерло четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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