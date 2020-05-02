Двое жителей Иркутской области лишились денег при покупке автозапчастей через интернет
Почти 50-ти тысяч рублей лишились жители Иркутска и Бодайбо, желая купить автозапчасти через интернет. 30-летний иркутянин перевел продавцам в качестве предоплаты 19 тысяч рублей, а 40-летний житель Бодайбо – 28 тысяч рублей.
- В обоих случаях потерпевшие нашли объявление на сомнительном сайте объявлений и, переведя предоплату, так и не получили запчасти. Мошенники просто перестали выходить на связь с покупателями, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
По обоим фактам полицейскими возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», проводится всесторонняя проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU