Судебного пристава-исполнителя в Шелехове подозревают в получении взятки

2 Май 2020 2020-05-02T07:59:24+03:00

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Преступление удалось выявить при расследовании другого уголовного дела о взятках должностных лиц ФССП. Следователи СУ СК России по Иркутской области совместно с сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Шелеховскому району и МРО (ПК) УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области, проводя следственно-оперативные мероприятия, выяснили, что одна из судебных приставов-исполнителей Шелеховского РОСП УФССП России по Иркутской области взяла у местного предпринимателя крупную сумму денег.

- Преступление было совершено в период с 2017 по 2019 годы, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Следователи выяснили, что судебный пристав-исполнитель получила 200 000 рублей взятки от генерального директора одного из предприятий. Взамен на эту сумму она пообещала бизнесмену не арестовывать расчётные счета его организации, однако счета всё же были арестованы. Чтобы снять арест, предприниматель вновь обратился к судебному приставу. Правда, в этот раз он заплатил ей 20 тысяч рублей.

Когда информация о взятках всплыла, на судебного пристава и предпринимателя завели уголовные дела. Пристав будет отвечать перед законом за получение взятки в крупном размере, а бизнесмен – за дачу взятки должностному лицу в крупном размере.

- Сейчас проходят все необходимые следственные действия, - поясняют в Следкоме. – На время расследования судебного пристава заключили под стражу. Взяткодателя тоже задержали, решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU