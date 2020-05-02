2020-05-02T07:59:24+03:00
Происшествия

Судебного пристава-исполнителя в Шелехове подозревают в получении взятки

Она взяла крупную сумму денег у генерального директора предприятия
Мария ОСИПОВА
Поделиться:
Судебного пристава-исполнителя в Шелехове подозревают в получении взяткиСудебного пристава-исполнителя в Шелехове подозревают в получении взяткиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Преступление удалось выявить при расследовании другого уголовного дела о взятках должностных лиц ФССП. Следователи СУ СК России по Иркутской области совместно с сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Шелеховскому району и МРО (ПК) УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области, проводя следственно-оперативные мероприятия, выяснили, что одна из судебных приставов-исполнителей Шелеховского РОСП УФССП России по Иркутской области взяла у местного предпринимателя крупную сумму денег.

- Преступление было совершено в период с 2017 по 2019 годы, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Следователи выяснили, что судебный пристав-исполнитель получила 200 000 рублей взятки от генерального директора одного из предприятий. Взамен на эту сумму она пообещала бизнесмену не арестовывать расчётные счета его организации, однако счета всё же были арестованы. Чтобы снять арест, предприниматель вновь обратился к судебному приставу. Правда, в этот раз он заплатил ей 20 тысяч рублей.

Когда информация о взятках всплыла, на судебного пристава и предпринимателя завели уголовные дела. Пристав будет отвечать перед законом за получение взятки в крупном размере, а бизнесмен – за дачу взятки должностному лицу в крупном размере.

- Сейчас проходят все необходимые следственные действия, - поясняют в Следкоме. – На время расследования судебного пристава заключили под стражу. Взяткодателя тоже задержали, решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Судебного пристава-исполнителя в Шелехове подозревают в получении взятки
Двое жителей Иркутской области лишились денег при покупке автозапчастей через интернет
Количество заразившихся коронавирусом в Бурятии на 2 мая выросло до 355 человек
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутске на 2 мая выросло до 166 человек
Власти Иркутской области помогут погорельцам из Зимы
14 лесных пожаров потушили за сутки в Иркутской области
Погода в Иркутске 2 мая: +15 градусов и небольшой дождь
Турбазы и гостевые дома временно закрыли в Ольхонском, Иркутском и Слюдянском районах
10 полицейских заразились коронавирусом в Бурятии
Игорь Кобзев: «В ближайшие две недели может произойти резкий всплеск заболеваемости коронавирусом»
Прилетевший в Иркутск житель Новосибирска не хотел отправляться в обсерватор
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области выросло до 150
Почему уволили начальницу новосибирских участковых после сообщений в WhatsApp
Дети устроили массовое купание в ледяной воде в Свирске
Ищут больше недели: 49-летний мужчина пропал без вести в Братске
Особый противопожарный режим ввели с 1 мая во всей Иркутской области
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области 1 мая выросло до 141
Число заразившихся коронавирусом в Бурятии 1 мая увеличилось до 325
Погода на 1 мая в Иркутске: днем до +22, вечером слабый дождь