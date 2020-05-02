2020-05-02T10:06:17+03:00
Происшествия

Двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа в Иркутске

Серьезных травм мальчик не получил
Мария ОСИПОВА
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Двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа в ИркутскеДвухлетний ребенок выпал из окна второго этажа в ИркутскеФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Несчастный случай с мальчиком двух с половиной лет произошел вчера днем в Ново-Ленино. Ребенок оперся руками на москитную сетку и выпал из открытого окна второго этажа одного из многоквартирных домов по улице Розы Люксембург. Родители мальчика в это время были дома и буквально на несколько минут оставили малыша без присмотра.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, ребенок был доставлен в больницу. К счастью, серьезных травм он не получил. По факту инцидента инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку. Им предстоит дать оценку действиям родителей мальчика, которым грозит административное наказание.

- Это уже пятое подобное происшествие в Иркутской области с начала года, - отмечают в полиции. – При этом в четырех из пяти случаев родители находились рядом и просто отвлеклись на непродолжительное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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