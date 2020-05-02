Индекс самоизоляции в Иркутске на 2 мая составил 2,8 баллов

2 Май 2020 2020-05-02T13:11:30+03:00

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С 1 мая в Иркутской области усилили режим самоизоляции, вновь оставив работать только продуктовые магазины и аптеки. На въезд и выезд из региона ввели цифровые пропуска. Сделано это все было потому, что с каждым днем регистрируется все больше случаев заражения коронавирусом.

Напомним, на утро 2 апреля в Иркутской области официально подтверждено 166 случаев заражения коронавирусом. За ночь прирост составил 16 человек. Это рекордное количество заболевших за одни сутки с момента начала эпидемии в регионе. Госпитализировано 108 человек, из них 18 доставили из обсерваторов.

Но даже несмотря на неутешительную статистику, иркутяне не торопятся соблюдать режим самоизоляции. В субботу, 2 мая, индекс самоизоляции в Иркутске, по данным сервиса Яндекса, составил 2,8 балла. Это говорит о том, что на улице находится достаточно много людей. Примерно на таком же уровень индекс самоизоляции в крупных городах Приангарья. В Братске, например, на 2 мая он составляет 2,4 балла, в Ангарске – 2,6 баллов, в Усть-Илимске – 2,5 баллов.

А вот с соседней Бурятии, где заразившихся Covid-19 уже 355 человек, индекс самоизоляции повыше – 3,2 балла. В Чите индекс самоизоляции такой же, как в Иркутске – 2,8 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU