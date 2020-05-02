Организатора наркопритона осудили в Иркутске

2 Май 2020 2020-05-02T13:27:28+03:00

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В Иркутске перед судом предстал 36-летний мужчина, который устроил в своей квартире наркопритон. За бутылку водки или небольшое вознаграждение он предоставлял свое жилье наркоманам.

Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, мужчина пускал в свою квартиру наркозависимых с 10 января по 10 марта. Пока не был задержан сотрудниками полиции.

Кировский районный суд Иркутска, где рассматривалось уголовное дело, признал иркутянина виновным в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Мужчине назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно и предоставили испытательный срок, в течение которого он должен доказать свое исправление.

ИСТОЧНИК KP.RU