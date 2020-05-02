2020-05-02T13:27:28+03:00
Происшествия

Организатора наркопритона осудили в Иркутске

Он предоставлял квартиру наркоманам за деньги и алкоголь
Мария ОСИПОВА
Поделиться:
Организатора наркопритона осудили в ИркутскеОрганизатора наркопритона осудили в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске перед судом предстал 36-летний мужчина, который устроил в своей квартире наркопритон. За бутылку водки или небольшое вознаграждение он предоставлял свое жилье наркоманам.

Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, мужчина пускал в свою квартиру наркозависимых с 10 января по 10 марта. Пока не был задержан сотрудниками полиции.

Кировский районный суд Иркутска, где рассматривалось уголовное дело, признал иркутянина виновным в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Мужчине назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно и предоставили испытательный срок, в течение которого он должен доказать свое исправление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Организатора наркопритона осудили в Иркутске
Индекс самоизоляции в Иркутске на 2 мая составил 2,8 баллов
Двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа в Иркутске
Судебного пристава-исполнителя в Шелехове подозревают в получении взятки
Двое жителей Иркутской области лишились денег при покупке автозапчастей через интернет
Количество заразившихся коронавирусом в Бурятии на 2 мая выросло до 355 человек
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутске на 2 мая выросло до 166 человек
Власти Иркутской области помогут погорельцам из Зимы
14 лесных пожаров потушили за сутки в Иркутской области
Погода в Иркутске 2 мая: +15 градусов и небольшой дождь
Турбазы и гостевые дома временно закрыли в Ольхонском, Иркутском и Слюдянском районах
10 полицейских заразились коронавирусом в Бурятии
Игорь Кобзев: «В ближайшие две недели может произойти резкий всплеск заболеваемости коронавирусом»
Прилетевший в Иркутск житель Новосибирска не хотел отправляться в обсерватор
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области выросло до 150
Почему уволили начальницу новосибирских участковых после сообщений в WhatsApp
Дети устроили массовое купание в ледяной воде в Свирске
Ищут больше недели: 49-летний мужчина пропал без вести в Братске
Особый противопожарный режим ввели с 1 мая во всей Иркутской области
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области 1 мая выросло до 141
Число заразившихся коронавирусом в Бурятии 1 мая увеличилось до 325
Погода на 1 мая в Иркутске: днем до +22, вечером слабый дождь