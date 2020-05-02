2020-05-02T16:09:14+03:00
Общество

В санатории в Бурятии сточные воды из ванн и туалетов сливали прямо в лес

Владельца здравницы обязали оборудовать очистные сооружения
Мария ОСИПОВА
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В санатории в Бурятии сточные воды из ванн и туалетов сливали прямо в лес. Фото: пресс-службы Байкальской природоохранной прокуратурыВ санатории в Бурятии сточные воды из ванн и туалетов сливали прямо в лес. Фото: пресс-службы Байкальской природоохранной прокуратуры
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Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура в Бурятии в санатории с термальным источником выявила нарушение законодательства об охране окружающей среды. Прокуроры установили, что отходы с турбазы сливались прямо в лес без всякой очистки. В итоге участок леса оказался заболоченным, а почва – загрязнённой.

- Сброс сточных вод с гостинично-ванного корпуса санатория производился без проведения их надлежащей очистки в ближайший лесной массив, - прокомментировали в пресс-службе природоохранной прокуратуры.

Владельца здравницы обязали оборудовать очистные сооружения. Фото: пресс-службы Байкальской природоохранной прокуратуры

Владельца здравницы обязали оборудовать очистные сооружения. Фото: пресс-службы Байкальской природоохранной прокуратуры

В отобранных пробах земли из загрязненного леса специалисты выявили превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в 4,4 раза, сульфатов – в 1,5 раза, хлоридов – в 1,5 раза. Окружающей среде был причинен существенный ущерб, его размер в прокуратуре оценили в 55 440 рублей.

Однако закрывать турбазу, устроившую в лесу антисанитарию, сразу не стали. Прокурор предоставил владельцу здравницы время и возможность для поэтапного устранения нарушений. Через суд прокуратура обязала предпринимателя обеспечить систему водоотведения туристического комплекса очистными сооружениями. Кроме того, бизнесмен полностью выплатил сумму причиненного природе ущерба.

- Вторым этапом устранения нарушений станет переоборудование системы сброса сточных вод, - пояснили в прокуратуре. – Сейчас предпринимателем ведутся проектно-строительные работы по ее устройству в пригодный для этого водоем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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