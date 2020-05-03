2020-05-03T04:50:33+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Иркутске на 3 мая составил 3,7 балла

По сравнению с предыдущим днем, индекс самоизоляции в Иркутске на 3 мая повысился
Любовь АРБАТСКАЯ
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Индекс самоизоляции в Иркутске на 3 мая составил 3,7 баллаИндекс самоизоляции в Иркутске на 3 мая составил 3,7 баллаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Индекс самоизоляции в Иркутске на 3 мая поднялся до 3,7 балла по данным сервиса Яндекс. Напомним, еще 2 мая этот показатель составлял всего 2,8 балла. Однако на улицах города все равно много людей. Выходные, майские праздники, и пусть никакие мероприятия в Иркутске не проводятся, горожане все равно не могут усидеть дома. Хотя именно сейчас очень важно как можно реже выходить и контактировать с другими людьми. Режим самоизоляции, напомним, продлен в Иркутской области до 11 мая.

Тем временем, в других городах региона этот показатель примерно на таком же уровне, как и индекс самоизоляции в Иркутске на 3 мая. В Ангарске он чуть выше - 3,9 балла, в Черемхове тоже - 3,8 балла, а в Усолье-Сибирском, наоборот, ниже, чем в Иркутске - 3,6 балла. Самый высокий показатель в Братске - 4 балла. Это значит, что на городских улицах почти никого нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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