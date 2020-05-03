Три лесных пожара потушили в Иркутской области за сутки
В Иркутской области за сутки потушили три лесных пожара площадью 976 гектаров в Шелеховском, Качугском и Черемховском районах. На утро 3 мая тайга горит в одной точке площадью 0,3 гектара в в Качугском районе.
"По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, один пожар был на арендованном участке, три - на незакрепленных территориях", - отмечают в правительстве Иркутской области. - "По вине местных жителей произошли все пожары в трех районах".
Пламя 2 мая тушили 39 специалистов парашютно-десантной пожарной службы, 43 сотрудника лесной охраны, один мобилизованный и 19 машин. Самолет Ан-2 наблюдал за обстановкой с воздуха.
Напомним, 1 мая в Иркутской области отстояли от огня больше шести тысяч гектаров тайги, потушив 14 лесных пожаров за сутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU