3 Май 2020 2020-05-03T07:13:31+03:00

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Количество заболевших коронавирусом 3 мая в Иркутской области выросло до 177 человек. Эти данные приводит региональное министерство здравоохранения.

Инфекция распространилась в 17 районах области. Больше всего заболевших в Иркутске - более сотни. Судя по карте распространения коронавируса, заразу привозили из-за границы, из других регионов нашей страны, но достаточно и случаев инфицирования внутри региона. Это говорит о том, что очень важно соблюдать режим самоизоляции, который пока продлен до 11 мая.

Напомним, индекс самоизоляции на утро 3 мая в Иркутске составил 3,7 балла. По сравнению с предыдущими днями, на улицах стало меньше людей, но самоизоляция все еще не соблюдается должны образом. Так, в Братске индекс составил 4 балла, то есть там местные жители из домов выходят редко. Свежие данные по количеству заболевших коронавирусом 3 мая в Иркутской области уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU