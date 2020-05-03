Число заразившихся коронавирусом в Иркутской области увеличилось на восемь

3 Май 2020 2020-05-03T08:09:23+03:00

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В Приангарье зарегистрировано еще восемь случаев заражения коронавирусом. Как сообщает региональный минздрав, общее число заразившихся коронавирусом в Иркутской области 3 мая увеличилось до 185. Из них 121 человек госпитализирован, пять пациентов умерли. Есть и позитивная новость - за последние сутки еще пять сибиряков с коронавирусом выздоровели. Всего заразу победили 58 жителей региона.

Отметим, на самоизоляции все еще остаются 1943 человека. Всего на COVID-19 протестировали 48884 сибиряков.

Поскольку число заразившихся коронавирусом в Иркутской области увеличивается, важно соблюдать меры безопасности. Так, до 11 мая в регионе продлен режим самоизоляции. Выходить можно только по важным делам, работать продолжают лишь магазины и аптеки. Не запрещено ездить и на дачи, но при этом стоит меньше контактировать с другими людьми. Индекс самоизоляции в Иркутске на утро 3 мая составил 3,7 балла , значит, на улицах все-таки еще много людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU