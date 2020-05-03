3 Май 2020 2020-05-03T08:20:07+03:00

Еще пять пациентов с коронавирусом выздоровели в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Наконец-то, снова хорошие новости. За прошедшие сутки в Иркутской области выздоровели и выписались из больниц еще пять пациентов с коронавирусом. Всего заразу победили 58 жителей региона. Об этом сообщает оперштаб.

Однако расслабляться и забывать про режим самоизоляции не стоит. Ведь за прошедшие сутки в Иркутской области зарегистрировали 19 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заболевания - 185. Из них пятеро умерли, а еще 121 пациент в больницах на лечении.

Режим самоизоляции в регионе действует, как минимум, до 11 мая. Сибирякам не рекомендуется выходить на улицу без серьезных причин. Работают только магазины с продуктами и товарами первой необходимости и аптеки. Увы, но эти майские выходные лучше проводить дома, чтобы не рисковать здоровьем.

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ИСТОЧНИК KP.RU