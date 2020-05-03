3 Май 2020 2020-05-03T08:39:37+03:00

Пятый человек с коронавирусом умер в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Увы, в Иркутской области умер пятый пациент с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Подробности, сколько лет было умершему, откуда он, станут известны позже.

Тем временем, число выздоровевших тоже увеличилось. Как сообщала "Комсомолка", за сутки побороли коронавирус еще пять жителей Иркутской области, в общем вылечились 58 человек. Всего подтвержденных случаев инфицирования - 185, из них 121 человек еще на лечении в медучреждениях.

Отметим, сейчас особенно важно соблюдать режим самоизоляции, чтобы после майских праздников в Приангарье не случилось всплеска заболеваемости коронавирусом. В обсерваторах и в своих домах на обязательной самоизоляции в нашем регионе находятся 1943 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU