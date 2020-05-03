Нет масок и разметки на полу: 25 нарушений нашли в торговых центрах Иркутска

3 Май 2020 2020-05-03T11:59:58+03:00

В торговых точках обязательно должна быть разметка на полу, чтобы покупатели соблюдали дистанцию, а персоналу нужно надевать маски и перчатки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Из-за коронавируса торговые центры в Иркутске пока закрыты, в некоторых из них работают только аптеки и продуктовые магазины. Таков режим самоизоляции, и продлится он в регионе, как минимум, до 11 мая. В майские праздники сотрудники городской администрации, МЧС и правоохранители каждый день проводят в 80 торговых точках проверки, чтобы выяснить, все ли соблюдают правила безопасности во время пандемии.

- Нашли более 25 нарушений санитарно-эпидемиологических правил: отсутствует разметка на полу для соблюдения дистанции между покупателями, а также нет масок и перчаток у персонала, - рассказывают в оперативном штабе Иркутской области по борьбе с коронавирусом. - Всем нарушителям выдают уведомления, информацию о них передают в Роспотребнадзор и прокуратуру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Берем кредиты на зарплату, а как отдавать - не знаем: как иркутский бизнес выживает в условиях самоизоляции

В Иркутской области распахнули двери автошколы, ювелирки, фотосалоны, а не проще ли им было вообще не открываться (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.

ИСТОЧНИК KP.RU