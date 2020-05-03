Нет масок и разметки на полу: 25 нарушений нашли в торговых центрах Иркутска
Из-за коронавируса торговые центры в Иркутске пока закрыты, в некоторых из них работают только аптеки и продуктовые магазины. Таков режим самоизоляции, и продлится он в регионе, как минимум, до 11 мая. В майские праздники сотрудники городской администрации, МЧС и правоохранители каждый день проводят в 80 торговых точках проверки, чтобы выяснить, все ли соблюдают правила безопасности во время пандемии.
- Нашли более 25 нарушений санитарно-эпидемиологических правил: отсутствует разметка на полу для соблюдения дистанции между покупателями, а также нет масок и перчаток у персонала, - рассказывают в оперативном штабе Иркутской области по борьбе с коронавирусом. - Всем нарушителям выдают уведомления, информацию о них передают в Роспотребнадзор и прокуратуру.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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