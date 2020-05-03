195 случаев коронавируса подтверждены в Иркутской области

3 Май 2020 2020-05-03T17:11:24+03:00

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Увы, но цифры растут. По данным оперативного штаба на вечер 3 мая, в Иркутской области подтверждено 195 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 127 человек - на лечении в больницах, в том числе 18 - из обсерваторов. Один пациент лечится в Забайкалье. Пять сибиряков с коронавирусом умерли. Есть и положительные новости - количество выздоровевших увеличилось до 62 человек.

Напомним, на карте распространения коронавируса в Иркутской области - 17 территорий. Больше всего заболевших в Иркутске. К вечеру 3 мая выяснилось, что коронавирусом заболели сразу 10 жителей Усть-Илимска, все они общались с инфицированным, который недавно вернулся из Москвы.

Режим самоизоляции в Приангарье действует, как минимум, до 11 мая. На время майских праздников меры ужесточили: работают лишь магазины с продуктами и товарами первой необходимости, а также аптеки. Торговые центры закрыты. Без надобности из дома не стоит выходить.

ИСТОЧНИК KP.RU