2020-05-03T17:11:24+03:00
Здоровье

195 случаев коронавируса подтверждены в Иркутской области

К вечеру 3 мая положительный тест на инфекцию получили 10 жителей Усть-Илимска
Любовь АРБАТСКАЯ
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195 случаев коронавируса подтверждены в Иркутской области195 случаев коронавируса подтверждены в Иркутской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Увы, но цифры растут. По данным оперативного штаба на вечер 3 мая, в Иркутской области подтверждено 195 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 127 человек - на лечении в больницах, в том числе 18 - из обсерваторов. Один пациент лечится в Забайкалье. Пять сибиряков с коронавирусом умерли. Есть и положительные новости - количество выздоровевших увеличилось до 62 человек.

Напомним, на карте распространения коронавируса в Иркутской области - 17 территорий. Больше всего заболевших в Иркутске. К вечеру 3 мая выяснилось, что коронавирусом заболели сразу 10 жителей Усть-Илимска, все они общались с инфицированным, который недавно вернулся из Москвы.

Режим самоизоляции в Приангарье действует, как минимум, до 11 мая. На время майских праздников меры ужесточили: работают лишь магазины с продуктами и товарами первой необходимости, а также аптеки. Торговые центры закрыты. Без надобности из дома не стоит выходить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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