2020-05-04T03:57:44+03:00
Общество

Погода в Иркутске на 4 мая: жарко и без осадков

По области местами небольшой дождь
Мария ОСИПОВА
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Погода в Иркутске на 4 мая: жарко и без осадковПогода в Иркутске на 4 мая: жарко и без осадковФото: Влад КОМЯКОВ
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Длинные майские выходные в Иркутске выдались теплыми и солнечными. Дождь хоть и прогнозировался все эти дни, был только 1 мая. И уступать ему место сухая и теплая погода не намерена.

Вот и сегодня, 4 мая, в Иркутске будет солнечно и тепло. По прогнозу синоптиков Иркутского гидрометцентра, в столице Приангарья ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит +20…+22 градуса.

А вот по области местами прогнозируется небольшой дождь, утром при прояснении туман. Ветер будет дуть юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы ветра достигнут 14 м/с. Температура воздуха днем в среднем по области составит +18…+23 градуса. При облачной погоде столбик термометра опустится до +11…+16 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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