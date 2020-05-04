4 Май 2020 2020-05-04T05:39:33+03:00

Число больных коронавирусом в Иркутске на 4 мая выросло до 200. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Количество заражавшихся коронавирусом в Иркутской области на утро 4 мая выросло до 200 человек. Такие данные приводит оперативный штаб при министерстве здравоохранения региона. За сутки прирост больных составил 15 человек.

На лечении в больницах области на сегодняшний день находится 132 человека. Из обсерваторов госпитализировано 30 человек. Один человек проходит лечение в Забайкальском крае.

На четыре человека за сутки выросло число выздоровевших. На сегодняшний день из больниц выписано 62 человека.

Умерло от инфекции пять человек. Последний смертельный случай был зафиксирован вчера в Бодайбо.

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ИСТОЧНИК KP.RU