В Иркутской области зарегистрирован один лесной пожар
На утро 4 мая в Иркутской области зарегистрировали один лесной пожар, хотя еще вчера все очаги лесных пожаров в регионе были ликвидированы полностью.
- Возгорание площадью три гектара обнаружено в Нижнеудинском районе, - сообщили в правительстве Иркутской области.
Известно, что этот пожар возник по вине местного населения. Территория, где случилось возгорание, не закреплена ни за какими арендаторами. Что конкретно стало причиной лесного пожара – еще предстоит установить.
Накануне, 3 мая, был ликвидирован лесной пожар на площади один гектар в Качугском районе.
Больше лесных пожаров в Иркутской области не зафиксировано.
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ИСТОЧНИК KP.RU