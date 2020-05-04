4 Май 2020 2020-05-04T07:54:59+03:00

В Иркутской области зарегистрирован один лесной пожар Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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На утро 4 мая в Иркутской области зарегистрировали один лесной пожар, хотя еще вчера все очаги лесных пожаров в регионе были ликвидированы полностью.

- Возгорание площадью три гектара обнаружено в Нижнеудинском районе, - сообщили в правительстве Иркутской области.

Известно, что этот пожар возник по вине местного населения. Территория, где случилось возгорание, не закреплена ни за какими арендаторами. Что конкретно стало причиной лесного пожара – еще предстоит установить.

Накануне, 3 мая, был ликвидирован лесной пожар на площади один гектар в Качугском районе.

Больше лесных пожаров в Иркутской области не зафиксировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU