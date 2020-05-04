Погорельцам в Зиме помогут построить новые дома и обеспечат картофелем для посадки

4 Май 2020 2020-05-04T08:55:59+03:00

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Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Зима после крупного пожара, который уничтожил восемь домов и надворные постройки на двух городских улицах. В правительстве Иркутской области будет создана рабочая группа по оказанию помощи погорельцам. Сотрудники правительства побывали на месте пожара и определились, чем можно помочь людям, потерявшим жилье.

В частности, как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в ближайшее время будут восстановлены линии электропередачи, водоснабжение сгоревших участков. До 8 мая их расчистят от обгоревших остатков домов. Кроме того, погорельцам выдадут лесоматериалы для строительства домов. До 8 мая завезут доски на восстановление заборов, затем в одном из лесхозов заготовят древесину на строительство.

- Прорабатывается вопрос с оказанием пострадавшим психологической помощи специалистами МЧС, жители, имеющие хронические заболевания, обеспечены медикаментами, - сообщил и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов.

Для оставшихся без крыши над головой зиминцев администрация города развернула пункт временного размещения. Однако ехать туда пострадавшие отказались. Все они временно разместились у родственников.

Кроме помощи в восстановлении жилья погорельцев обеспечат картошкой для посадки и другой рассадой. Из резервного фонда Иркутской области планируется выделение компенсаций.

Напомним, пожар в Зиме, в результате которого восемь семей остались без крыши над головой, произошел 30 апреля. Возгорание началось на одном из приусадебных участков. Из-за сильного ветра и плотной застройки огонь быстро распространился на другие участки. Люди лишились не только жилья, но и всего имущества. По поручению врио губернатора Игоря Кобзева в город выезжала комиссия, чтобы разобраться в причинах возгорания и определить первоочередные меры поддержки пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU