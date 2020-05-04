В Куйтуне полицейским пришлось догонять пьяного лихача, сбежавшего из автомобиля
Очередной лихач был задержан накануне полицейскими. На этот раз в Куйтуне. Мало того, что он ездил по поселку на высокой скорости, так еще и сел за руль пьяным и без прав.
- Он взял машину отца покататься, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Мужчина, видя, что сын в нетрезвом состоянии сел за руль его «Шевроле, позвонил в полицию.
По поступившему сигналу инспекторы ГИБДД начали выслеживать автомобиль. Вскоре машину заметили на одной из улиц Куйтунского района. Полицейские начали преследовать лихача, но тот пытался скрыться. В итоге водитель был вынужден остановиться. Однако сдаваться в руки правоохранителей он не желал – сначала пересел на пассажирское сиденье, а потом и вовсе бросился наутек.
Полицейские – за ним. Далеко уйти от двух инспекторов лихачу не удалось.
- Когда водителя задержали, выяснилось, что 22-летний молодой человек был пьян, - пояснили в полиции. – Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
В этот раз в отношении лихача составлены административные протоколы за невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства и за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления.
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ИСТОЧНИК KP.RU