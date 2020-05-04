В Куйтуне полицейским пришлось догонять пьяного лихача, сбежавшего из автомобиля

4 Май 2020 2020-05-04T09:22:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередной лихач был задержан накануне полицейскими. На этот раз в Куйтуне. Мало того, что он ездил по поселку на высокой скорости, так еще и сел за руль пьяным и без прав.

- Он взял машину отца покататься, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Мужчина, видя, что сын в нетрезвом состоянии сел за руль его «Шевроле, позвонил в полицию.

По поступившему сигналу инспекторы ГИБДД начали выслеживать автомобиль. Вскоре машину заметили на одной из улиц Куйтунского района. Полицейские начали преследовать лихача, но тот пытался скрыться. В итоге водитель был вынужден остановиться. Однако сдаваться в руки правоохранителей он не желал – сначала пересел на пассажирское сиденье, а потом и вовсе бросился наутек.

Полицейские – за ним. Далеко уйти от двух инспекторов лихачу не удалось.

- Когда водителя задержали, выяснилось, что 22-летний молодой человек был пьян, - пояснили в полиции. – Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

В этот раз в отношении лихача составлены административные протоколы за невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства и за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Выпускал пар: в Иркутске парень поссорился с девушкой и устроил дрифт по тротуарам (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU