2020-05-04T09:54:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Пост ГИБДД для проверки цифровых пропусков у водителей установят в Тулуне

Правительство прорабатывает дополнительные меры ограничения для жителей области
Мария ОСИПОВА
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Пост ГИБДД для проверки цифровых пропусков у водителей установят в Тулуне. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.Пост ГИБДД для проверки цифровых пропусков у водителей установят в Тулуне. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.
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На заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса при правительстве Иркутской области было принято решение о создании дополнительного, третьего, поста ГИБДД, где будут проверять цифровые пропуска у водителей. Такой пост установят в Тулуне, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Инспекторы ГИБДД будут на нем проверять специальные электронные пропуска у автовладельцев, приезжающих в Иркутскую область из других регионов. Работать пост начнет со вторника, 5 мая, на въезде в Тулун.

- Первые два поста организованы на автомагистралях в районе Тайшета и Слюдянки. Данные от инспекторов, которые работают на этих постах, должны поступать в муниципалитеты, чтобы муниципальные власти имели информацию о прибывших из других регионов гражданах, - сказал на заседании штаба глава региона Игорь Кобзев.

Кроме того, напомним, он высказался за то, чтобы установить такой пост еще и в Бодайбо, поскольку туда ведет дорога из Бурятии. А в Бурятии на сегодняшний день 407 человек болеют коронавирусом. В Иркутской области, напомним, официально подтверждено 200 случаев коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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