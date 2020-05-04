Иркутянка лишилась сбережений, желая заработать на спортивных ставках
Случаи мошенничества в интернете фиксируются в Иркутской области каждый день. Наивные жители региона верят во внезапные компенсации, неожиданно свалившееся наследство или выигрыши. Так, на выигрыш «повелась» накануне и 23-летняя жительница Иркутска.
- Девушка лишилась сбережений, желая заработать на спортивных ставках, - рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.
В одной из социальных сетей иркутянка нашла профиль незнакомца, который активно рекламировал свой талант в приумножении капитала на спортивных ставках. Девушка поверила незнакомцу и откликнулась на заманчивое предложение легко подзаработать. Она сделала первоначальную ставку и стала ждать.
Вскоре ей пришло сообщение, что ставка выиграла 30 тысяч рублей. Однако, чтобы получить выигрыш, необходимо было оплатить комиссию и налог. Что девушка и сделала, переведя новому знакомому 15 тысяч рублей. После этого аккаунт лже-букмекера оказался заблокирован.
Поняв, что стала жертвой обмана, иркутянка обратилась в полицию. Сейчас там по данному факту проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU