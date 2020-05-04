Дружинников могут привлечь к патрулированию улиц в Иркутске
На улицах Иркутска могут появиться дружинники, которые вместе с полицейскими и волонтерами будут контролировать режим самоизоляции. С таким предложение на заседании оперштаба выступил глава Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба областного правительства.
Он отметил, что по информации регионального Управления Роспотребнадзора, 36% от общего числа заразившихся в Иркутской области составляют люди, прибывшие в регион из неблагополучных по ситуации с коронавирусом территорий. От контактов с приезжими коронавирусом заразились 22% жителей области. Еще 42% случаев Covid-19 в Иркутской области – результат местного распространения болезни.
– Нам надо разработать план действий в случае ухудшения ситуации с привлечением резерва медицинских кадров, добровольцев и волонтеров. Предлагаю также привлекать дружинников для патрулирования улиц и для контроля за соблюдением режима самоизоляции, - заявил Игорь Кобзев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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