2020-05-04T12:08:11+03:00
Общество

Без вести пропавшего Андрея Барнева разыскивают полицейские в Иркутске

О местонахождении мужчины ничего не известно с 30 апреля
Мария ОСИПОВА
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Без вести пропавшего Андрея Барнева разыскивают полицейские в ИркутскеБез вести пропавшего Андрея Барнева разыскивают полицейские в ИркутскеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Иркутске сотрудники полиции несколько дней разыскивают без вести пропавшего 34–летнего Андрея Барнева. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, о местонахождении мужчины ничего не известно с 30 апреля.

Известно лишь, что в ночь с 29 на 30 апреля он уехал из поселка Дзержинск Иркутского района на автомобиле «Тойота Ленд Крузер Прадо» с госномером К030КК. С тех о мужчине ничего не известно, в Иркутск он таки не приехал и не вышел на связь с родными.

В полиции сообщают приметы пропавшего: рост 190 см., европейский тип лица, плотного телосложения, на вид 33 – 35 лет, глаза голубые, волосы русые коротко стриженные. Среди особых примет – черная родинка на лбу, родинка на правой щеке и шрам на правой икроножной мышце.

Во время исчезновения мужчина был одет в бордовую футболку с белой надписью, черную куртку с красными вставками, голубые шорты в клетку и черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем Андрее Барневе, просят обратиться в дежурную часть полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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