У жителей пострадавших от паводка районов Иркутской области выкупят землю под строительство дамб

4 Май 2020 2020-05-04T12:42:11+03:00

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Защитные дамбы в пострадавших от наводнения районах Иркутской области начнут строить в июне. До этого времени правительство планирует оценить и выкупить у жителей в собственность региона земельные участки, на которых будут построены дамбы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в Тулуне предстоит оценить 216 земельных участков, в Нижнеудинске – 34, в посёлках Шелехово, Шиткино, Бирюса Тайшетского района – 125. Эти земельные участки в большинстве своем принадлежат местным жителям, на них стоят дома, огороды и гаражи. Предстоит получить согласие людей на выкуп земли. Еще часть участков принадлежат коммерческим структурам.

Оценку участков и находящихся на них объектов проведут специалисты экспертной организации. Затем будет будут оформлены выплаты или обмен на равноценные участки в тех же населенных пунктах.

- Эту работу нужно повести максимально быстро. От неё зависит строительство защитных сооружений, которые не позволят повториться прошлогоднему наводнению. Нужно завершить оценку участков к 1 июня, чтобы начать возведение дамб, - отметил глава Иркутской области Игорь Кобзев.

Правительство уже начало работу с собственниками. Известно, что в Тулуне 25 человек готовы на обмен, они хотят получить участки в новых микрорайонах. В Нижнеудинске обменять земельные участки на менее безопасные и равные по площади согласились 13 собственников. В Тайшетском районе эта работа начнётся в ближайшие дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU