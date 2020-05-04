2020-05-04T12:42:11+03:00
Общество

У жителей пострадавших от паводка районов Иркутской области выкупят землю под строительство дамб

Оценка земельных участков начнется 6 мая
Мария ОСИПОВА
Поделиться:
У жителей пострадавших от паводка районов Иркутской области выкупят землю под строительство дамбУ жителей пострадавших от паводка районов Иркутской области выкупят землю под строительство дамбФото: Николай ТЕКАЛОВ
Изменить размер текста:

Защитные дамбы в пострадавших от наводнения районах Иркутской области начнут строить в июне. До этого времени правительство планирует оценить и выкупить у жителей в собственность региона земельные участки, на которых будут построены дамбы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в Тулуне предстоит оценить 216 земельных участков, в Нижнеудинске – 34, в посёлках Шелехово, Шиткино, Бирюса Тайшетского района – 125. Эти земельные участки в большинстве своем принадлежат местным жителям, на них стоят дома, огороды и гаражи. Предстоит получить согласие людей на выкуп земли. Еще часть участков принадлежат коммерческим структурам.

Оценку участков и находящихся на них объектов проведут специалисты экспертной организации. Затем будет будут оформлены выплаты или обмен на равноценные участки в тех же населенных пунктах.

- Эту работу нужно повести максимально быстро. От неё зависит строительство защитных сооружений, которые не позволят повториться прошлогоднему наводнению. Нужно завершить оценку участков к 1 июня, чтобы начать возведение дамб, - отметил глава Иркутской области Игорь Кобзев.

Правительство уже начало работу с собственниками. Известно, что в Тулуне 25 человек готовы на обмен, они хотят получить участки в новых микрорайонах. В Нижнеудинске обменять земельные участки на менее безопасные и равные по площади согласились 13 собственников. В Тайшетском районе эта работа начнётся в ближайшие дни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иркутская область занимает девятое место в Сибири по распространенности коронавируса
У жителей пострадавших от паводка районов Иркутской области выкупят землю под строительство дамб
Без вести пропавшего Андрея Барнева разыскивают полицейские в Иркутске
Дружинников могут привлечь к патрулированию улиц в Иркутске
Иркутянка лишилась сбережений, желая заработать на спортивных ставках
Пост ГИБДД для проверки цифровых пропусков у водителей установят в Тулуне
В Куйтуне полицейским пришлось догонять пьяного лихача, сбежавшего из автомобиля
Погорельцам в Зиме помогут построить новые дома и обеспечат картофелем для посадки
Количество заразившихся коронавирусом в Бурятии достигло 407 человек
В Иркутской области зарегистрирован один лесной пожар
Иркутских срочников, демобилизовавшихся из армии, будут отправлять в обсерваторы
Число больных коронавирусом в Иркутске на 4 мая выросло до 200
Погода в Иркутске на 4 мая: жарко и без осадков
195 случаев коронавируса подтверждены в Иркутской области
Коронавирус подтвердился сразу у 10 жителей Усть-Илимска
38 торговых центров закрыты в Иркутске из-за коронавируса
Количество заразившихся коронавирусом в Бурятии 3 мая увеличилось до 373
Пятый человек с коронавирусом умер в Иркутской области
Еще пять пациентов с коронавирусом выздоровели в Иркутской области
Число заразившихся коронавирусом в Иркутской области увеличилось на восемь
Количество заболевших коронавирусом 3 мая в Иркутской области выросло до 177
Три лесных пожара потушили в Иркутской области за сутки
Индекс самоизоляции в Иркутске на 3 мая составил 3,7 балла
В санатории в Бурятии сточные воды из ванн и туалетов сливали прямо в лес
Организатора наркопритона осудили в Иркутске
Индекс самоизоляции в Иркутске на 2 мая составил 2,8 баллов