2020-05-04T13:38:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Иркутская область занимает девятое место в Сибири по распространенности коронавируса

В Приангарье на 4 мая зафиксировано 200 случаев инфицирования
Мария ОСИПОВА
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Иркутская область занимает девятое место в Сибири по распространенности коронавирусаИркутская область занимает девятое место в Сибири по распространенности коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Иркутская область остается одним из самых благополучных регионов Сибирского Федерального округа по распространенности коронавируса. Показатель заболеваемости в Приангарье на 100 тысяч человек равен 8,3. Такие данные на 4 мая приводит Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Напомним, на утро 4 мая в Иркутской области число заразившихся коронавирусом выросло до 200 человек. В больницах на лечении находится 132 человека, а 62 больных уже выздоровели. Умерло пять человек.

По данным экспертов, во всех без исключения регионах Сибири за эти дни выросло число диагностированных случаев и увеличился показатель заболеваемости на 100 тысяч человек. В Иркутской области этот показатель с 1 мая вырос на 2,3 единицы и сегодня составляет 8,3.

Иркутская область остается одним из самых благополучных регионов Сибирского Федерального округа по распространенности коронавируса. Фото: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Иркутская область остается одним из самых благополучных регионов Сибирского Федерального округа по распространенности коронавируса. Фото: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

- Регион сохраняет предпоследнее девятое место в СФО, - отмечают аналитики.

Лучше, чем в Иркутской области, ситуация складывается только в Кемеровской области. Там зарегистрировано 6,1 случаев коронавируса на 100 тысяч жителей. А самая сложная обстановка – в республике Хакасия. Здесь по-прежнему самый высокий в СФО показатель числа выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч человек – он равен 56,2 случая. На втором месте – Красноярский край, где этот показатель сегодня составляет 28,6.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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